Seengebiete zwischen Hoffen und Bangen

Wie anderswo gibt es auch in Kärnten viele beliebte Ziele, die zurzeit für Touristen unerreichbar sind. Wörthersee, Ossiachersee, Millstättersee etc. „Auch wir warten auf die Angaben aus Wien“, sagt der zuständige Landesrat Sebastian Schuschnig. Wie im Burgenland will man jedenfalls nicht vorgehen. „Egal, ob Einheimische oder Zweitwohnbesitzer, es verhalten sich alle korrekt. Wäre das anders, würden wir auch die Seezugänge sperren. Für alle.“ Die unverbauten Zugänge gibt es, allerdings überschaubar an Zahl, wie am Millstättersee. Dort leiden, wie andernorts, Gastronomie und Hotellerie.