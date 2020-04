Ferien: Was werden das für Ferien im Sommer 2020? Fest steht: Ferien wie noch nie! Costa del Sol? Côte d’Azur? Bibione, Lignano oder Jesolo? Auf gar keinen Fall! So gut wie sicher werden wir auch keine Flugzeuge besteigen oder überhaupt Grenzen in nicht absolut „Corona-sichere“ Länder überschreiten dürfen. So wird die gute alte Sommerfrische ihre Wiederauferstehung in Österreich feiern: Mit der eigenen Familie, in kleiner Runde Ferien auf der Alm oder am See. Vielleicht sogar wieder am Neusiedler See …