Von Altaussee bis zur Weinstraße

Neuere Arbeiten sind zudem auf der Webseite des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum aufgelistet. Dort finden sich auch viele Werke, die über die gesamte Steiermark verteilt sind. Etwa die „Drei Grazien“ des Ateliers van Lieshout am Kreisverkehr in Wies, Werner Schimpls „Sonnenauge“ in Deutschlandsberg, die „46 Farben“ von Tamara Grčić in Klöch, Eva Grubingers „Igel“ im Kurpark Altaussee oder Tobias Rehbergers grenzüberschreitendes Kunstwerk „Woher der Wind weht“ an der südsteirischen Weinstraße.