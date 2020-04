Die Polizei erwischte in Zeiten von Corona drei Jugendliche am äußersten Welser Stadtrand. Weil am Treppelweg in der Traunau ein öffentlicher Ort ist, wurde ein 17-jähriger Lehrling zu einer Strafe von 360 Euro verdonnert. Der Bursche verdient im zweiten Lehrjahr im Monat aber nur 730 Euro.