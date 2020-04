Ein erster Schritt in Richtung Normalbetrieb wird in der kommenden Woche in Wiens Spitälern gesetzt: So wird der OP-Betrieb schrittweise wieder hochgefahren und Operationen, die aufgrund der Corona-Krise hatten verschoben werden müssen, werden nun nachgeholt. Erstmals wird dabei auch auf die Zusammenarbeit mit Privatkliniken gesetzt.