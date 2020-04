In Matrei am Brenner bog gegen 9.40 Uhr ein einheimischer Pkw-Lenker (68) in einen Parkplatz ein. Laut Polizei verhielt sich der Mann dabei vermutlich falsch und zwang so einen Fahrradfahrer zur Vollbremsung. Dieser wurde durch den Vorfall so in Rage versetzt, dass er dem Pensionisten auf den Schotterplatz folgte. Als der 68-Jährige den Wagen anhielt, riss der Biker die Vordertüre auf.