Neue Ansätze in New York

Die meisten der neuen Ansätze kommen aus New York, wo mehr als 10.000 Menschen am Coronavirus gestorben sind. „Wir versuchen, ein bisschen länger mit der Beatmung zu warten oder sie ganz zu vermeiden“, sagt Daniel Griffin, der die Abteilung für Infektionskrankheiten des New Yorker Ärztenetzwerks ProHEALTH leitet. „Solange die Patienten in Ordnung scheinen, tolerieren wir eine relativ niedrige Sauerstoffsättigung“, sagt Griffin. Manche erholten sich ohne künstliche Beatmung. Kommt das Beatmungsgerät doch zum Einsatz, werde der Druck verringert.