In Saudi-Arabien hat die seit einem Jahr inhaftierte Prinzessin Basmah bint Saud in einem offenen Brief auf Twitter um ihre Freilassung gebeten. Sie werde im Hochsicherheitsgefängnis al-Hair südlich von Riad „willkürlich“ und ohne Anklage festgehalten, schrieb die 56-jährige Geschäftsfrau in dem am Donnerstag veröffentlichten Text, der an ihren „lieben Onkel“ König Salman und ihren Cousin Kronprinz Mohammed bin Salman gerichtet ist und in dem es auch heißt, ihr Gesundheitszustand verschlechtere sich. Dies könnte zu ihrem Tod führen.