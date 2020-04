„Warriors of the Ocean“ - Krieger des Ozeans

Die Stimmung an Bord sei gut, berichtet Organisator Meijer. „Jetzt sind sie wie im Heldenrausch und sagen: Wir bringen uns selbst nach Hause.“ Und dazu passt auch ein anderer als der ursprüngliche selbstgewählte Name der Gruppe „Pirates of the Caribbean“: Jetzt nennen sie sich „Warriors of the Ocean“ - Krieger des Ozeans.