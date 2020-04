Auf Nummer sicher gegangen wird bei der Betreuung pflegebedürftiger Menschen. Das Burgenland verfügt über ein dichtes Versorgungsnetz - dank vielen helfenden Händen in den eigenen vier Wänden, teilweise oder zur Gänze stationär. Zur Unterstützung werden heute weitere Pflegekräfte aus Kroatien erwartet. Gestartet in Zagreb, soll der außertourliche Flug am Nachmittag in Wien-Schwechat eintreffen. An Bord sind 100 Betreuerinnen und Betreuer. Nach der Landung werden die Passagiere abgeholt, sie müssen sich in Quarantäne begeben. Nach zwei Wochen dürfen die Helfer ihre Kolleginnen ablösen. Die Unterkünfte wurden vom Land organisiert. „Die Auswirkungen der Corona-Krise sind eine große Herausforderung. Unsere Maßnahmen sind darauf allerdings gut vorbereitet, damit alle Betroffenen die benötigte Betreuung erhalten“, erklärt Soziallandesrat Christian Illedits. Die Versorgung sei gesichert, betont er.