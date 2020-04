Das Aufgebot ist bestellt, das Kleid gekauft und natürlich auch die Location für die Hochzeitstafel bestellt. Viele Paare, die sich in diesem Frühjahr das Jawort geben wollen, haben an alles gedacht - nur nicht daran, dass ein Virus alle Pläne zunichtemachen könnte. Statt eines rauschenden Festes findet der schönste Tag im Leben der Paares derzeit fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nur wenige ausgesuchte Gäste dürfen bei der Zeremonie dabei sein. Ein Essen danach gibt es maximal in den eigenen vier Wänden und auch da nur mit der engsten Familie.