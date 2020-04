Indessen geht die Zahl der Infizierten in Oberösterreich kontinuierlich zurück. Am Dienstag nach Ostern (Stand 8 Uhr) waren 582 Landsleute mti dem Coronavirus infiziert, das waren 26 weniger als noch am Ostermontag. 32 Menschen sind bisher in Oberösterreich an den Folgen der Krankheit gestorben. Momentan liegen 86 Patienten im Spital, 30 auf der Intensivstation, die anderen Erkrankten befinden sich in häuslicher Pflege. Die strengen Maßnahmen greifen also, auch wenn sich längst nicht alle daran halten, was ein Polizeieinsatz am Oedter See bewies.