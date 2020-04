Sölden bleibt bis zum 26. April in Quarantäne. Zwei weitere Wochen also zum Nachdenken. Nachdenken über die Entwicklung, die das einstige Bauerndorf durchlebt hat, nachdenken, ob das, was ist, gut ist, ob man nicht den vom Schicksal aufgelegten Elfmeter verwandeln soll. Verwandeln hieße in diesem Fall Wandel!