„Wir wohnen an der Einfahrt zum Oedter Badesee in Traun. Trotz Appellen in den Medien schaute es am Ostersonntag, wie auch in den vergangenen Wochen, bedingt durch das schöne Wetter, am Parkplatz des Sees wie an einem Badetag im Sommer aus“, schrieben aufgebrachte Leser an die „Krone“: „Man merkt hier keine, beziehungsweise sehr schlecht eingehaltene Abstandsdisziplin. Am besten wäre es, den Parkplatz zu schließen, wie das teilweise im Salzkammergut an exponierten Stellen durchgeführt wurde.“