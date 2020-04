Corona-Stillstand? Mitnichten! Graz rüstet sich für die Zeit nach der Krise. Geplante Projekte treibt man in den Büros von Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) und Sportamtsleiter Thomas Rajakovics mit Hochdruck voran. Die „Krone“ hörte sich um, was nach Corona in puncto Sport und Infrastruktur so alles geplant ist.