Diese rauszunehmen hieß bei Pfeifer wie in vielen Betrieben Abbau von Zeitguthaben, Urlaub und vor allem Kurzarbeit. Letztere sei eine sehr attraktive Maßnahme, die es auch in Deutschland und Tschechien – also an den anderen Standorten – gibt. Man habe niemanden gekündigt und keinen einzigen Erkrankten in der gesamten Belegschaft.