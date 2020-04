Der Ostergottesdienst aus der Basilika Güssing kann ab 8.30 Uhr live im Internet angesehen werden. Die Kindermesse startet im Anschluss um 10 Uhr. An der Messfeier aus der evangelischen Kirche in Oberwart kann um 9.30 Uhr unter www.evangelisch-ab-ow.at/online-gottesdienst teilgenommen werden. Die Pfarre Forchtenstein wiederum bietet auf ihrer Webseite Gebetsvorschläge an, die in schwierigen Zeiten Halt geben sollen.