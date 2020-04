„Sicherheitsabstand ein Ding der Unmöglichkeit“

Einer der Briefschreiber wünscht sich Testungen sämtlicher Insassen der JA Josefstadt - mit Kapazitäten für 1057 Insassen das größte Gefängnis des Landes - auf das Coronavirus, „weil 1200 Häftlinge auf engstem Raum sind“. Der Mann ist in der JA als Hausarbeiter tätig, das sind Insassen, die in den anstaltseigenen Betrieben eingesetzt werden. „Wir als Hausarbeiter bekommen keine Sicherheitsmasken oder dergleichen“, behauptet er. Er habe abgesehen davon auch nicht „das ausreichende Equipment“, um sich bei seiner Beschäftigung entsprechend schützen zu können. In der Wäscherei würden rund 25 Personen auf engstem Raum zusammenarbeiten, hier sei die Wahrung des Sicherheitsabstands „ein Ding der Unmöglichkeit“.