Quarantäne im Hotel

Nach zweijähriger Ausbildung steuert er nun eine Boing 777 mit einem Startgewicht von bis zu 347 Tonnen. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden in Zeiten wie diesen natürlich noch einmal drastisch erhöht. „Vor jedem Start desinfizieren wir das Cockpit, dazu gab’s von der Firma Handschuhe und Schutzmasken.“ Der Fiebertest bei der Einreise ist inzwischen in jedem Land obligatorisch. „Dazu werden die Aufenthalte in jeder Stadt so kurz wie möglich gehalten - bis zum Abflug sind wir im Hotel in Quarantäne, sogar fürs Essen dürfen wir das Zimmer meistens nicht verlassen.“