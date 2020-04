Rein vom Alter her zählt Herta Schmidbauer aus St. Pölten zur Risikogruppe. Dessen ist sich die rüstige 84-Jährige auch sehr bewusst, sie hält sich deshalb penibel an die vorgegebenen Regeln. „Mein Haus verlasse ich im Moment nur für kurze Aufenthalte im eigenen Garten, das Bankerl in der Sonne lädt ja dazu ein“, erzählt Schmidbauer. Damit sich die geliebte Mama und Oma nicht in unnötige Gefahr begeben muss, wird sie von ihrer Tochter und den Enkelkindern mit allem versorgt, was sie für den täglichen Bedarf benötigt – freilich unter Einhaltung der Sicherheitsabstände.