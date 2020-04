Die Gaißauer Andreas Schnaitmann und Anton Schaber arbeiten mit einer Investorengruppe rund um den Unternehmer Christian Silberleithner zusammen. Der Oberösterreicher sitzt im Beirat des Skigebiets Kasberg. Seine Pläne: Beschneiuungsanlagen und neue Liftanlagen. „Der Sommerbetrieb spielt in unserem Konzept eine wichtige Rolle“, sagt Silberleithner. Das langfristige Investment würde sich das Team einiges kosten lassen. Aber: „Es geht nicht alles auf einmal, sondern nur Schritt für Schritt.“ Mitstreiter Andreas Schnaitmann sagt: „Alle müssen an einem Strang ziehen, so hat das Skigebiet eine Zukunft.“