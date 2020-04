Die Zusteller wurden in Teams aufgeteilt und beginnen zeitversetzt, um so weniger in Kontakt zu kommen; Pakete werden außerdem kontaktlos übergeben, der Mitarbeiter unterschreibt für den Kunden – das sind nur zwei der Maßnahmen, die bei der Post eingeführt wurden, um in der Coronakrise auf Nummer sicher zu gehen. Dass in der Zustellbasis in Zwettl an der Rodl gleich mehrere Beschäftigte am Virus erkrankten, konnte dennoch nicht verhindert werden. Die Ausfälle werden durch Springer kompensiert.