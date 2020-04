Rund 100 Güter des täglichen Bedarfs - von frischem Obst, Nudeln, Milch oder Toilettenpapier bis hin zu Geschirrspülmittel - werden in einem eigenen Webshop angeboten. Die Lieferkosten übernimmt das Unternehmen. „Wir wollen damit - gemeinsam mit all den Freiwilligen im Land - sicherstellen, dass gerade besonders schutzbedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger in dieser Ausnahmesituation gut versorgt und besonders geschützt sind“, so Billa-Vorstand Elke Wilgmann.