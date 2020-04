Gesichtsmasken - ob medizinisch oder textil - sind seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie weltweit Mangelware - und werden dementsprechend oft online überteuert verkauft oder versteigert. Um einen fairen Zugang zu textilen Behelfsmasken zu ermöglichen, will der Online-Modehändler About You daher noch im April eine eigene Shop-Kategorie starten, in der Stoffmasken in verschiedenen Designs angeboten werden - zum Selbstkostenpreis.