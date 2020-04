Durch ungünstige Windverhältnisse und der derzeit herrschenden extremen Trockenheit breitete sich der Brand rasch in sämtliche Richtungen aus. Die Feuerwehren Absam, Hall in Tirol, Mils und Thaur rückten mit insgesamt 137 Mitgliedern aus. In der Nacht wurde das Feuer dann eingedämmt und schließlich unter Kontrolle gebracht, unter anderem auch deshalb, weil es sich in den felsdurchsetzten Bereichen nicht mehr so stark ausbreiten konnte.