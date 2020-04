Weil aufgrund der von der Regierung getroffenen Maßnahmen die Kirchenbänke zu Ostern leer bleiben müssen, hält Bischof Manfred Scheuer die Messen von Palmsonntag bis Ostermontag in der Priesterseminarkirche in Linz. Alle Gottesdienste werden live von Privatsender LT1 übertragen. „Wir erhalten unzählige Briefe und E-Mails aus dem ganzen Land, in denen Gläubige ganz einfach nur Danke sagen - das freut uns sehr“, verrät Programmchef Dietmar Maier.