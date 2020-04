Roy Black hätte seine Freude gehabt: „Ganz in Weiß“ tritt Roger Federer in seinem jüngsten Instagram-Video (siehe unten) vor die Kamera. Er präsentiert dabei schier irres Ballgefühl und tritt gleichzeitig als „Professor“ auf. Er will seinen Fans nämlich Tipps geben. Der Zuspruch seiner Community ist enorm.