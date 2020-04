Gegen 9.30 Uhr war der 70-Jährige mit so genannten „Schwendungsarbeiten“ im Bereich des Kaiserbachtales in Kirchdorf in Tirol, etwa 300 Meter von der Fischbachalm entfernt, beschäftigt. „Nachdem eine größere Menge an diversen biogenen Materialien zusammengetragen war, entzündete der Mann den Haufen, unterschätzte dabei jedoch den bergwärts wehenden Wind“, heißt es von Seiten der Polizei. Bald verlor der Pensionist die Kontrolle über das Feuer, welches sich rasch über den umliegenden Wiesen- und Waldbereich seitwärts und bergwärts ausbreitete. Nachdem vor Ort kein Feuerlöscher zur Verfügung stand und der 70-Jährige kein Mobiltelefon bei sich hatte, musste er mit seinem Fahrzeug zurück zur Fischbachalm fahren, um von dort aus den Notruf absetzen zu können.