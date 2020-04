Das Gesellschaftszertifikat der steirischen Tanzschulen ist ein Seminar, auch speziell für Schulen, Berufsschulen und Lehrgänge, in 6 Modulen, das zeitgemäße Umgangsformen vermittelt und in der Geschäftswelt, besonders bei den Personalverantwortlichen, einen ausgezeichneten Ruf genießt. Es sollte besser in keiner Bewerbungsmappe fehlen.