Salihamidzic: „Eine Identifikationsfigur“

„Thomas ist für uns ein besonderer Spieler, eine Identifikationsfigur für den Klub und unsere Fans, ein Führungsspieler, der auf dem Platz vorangeht und mit dem FC Bayern sehr viel erreicht hat“, schwärmt Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Nachsatz: „Wir wissen, was wir an ihm haben. Thomas weiß allerdings auch, was er am FC Bayern hat.“