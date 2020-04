„Die Familie Atletico trauert um einen unserer legendären Trainer: Radomir Antic. Er wird immer in unseren Herzen sein. Ruhe in Frieden“, schrieb der Verein in einer Mitteilung. Antic hatte von 1995 bis 2000 Atletico betreut und mit dem Verein in der Saison 1995/96 das Double aus Meisterschaft und Pokal gewonnen. Zudem betreute er Real Madrid (1991 bis 1992) und den FC Barcelona (2003). Er ist damit bisher der einzige Coach, der diese drei Vereine trainiert hat.