„Das ist für den Handel ein Licht am Ende des Tunnels“, so Handelsobmann Peter Buchmüller. Für einige Händler könnte dies ein Rettungsanker sein, um die Verluste zu begrenzen. Die Chance nutzen und 20 seiner 170 Geschäfte am 14. April öffnen wird jedenfalls Fussl-Mode-Chef Karl Mayr.