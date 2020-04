Die Website findstarlink.com kann man seine Region auswählen und dort werden die aktuellen Tage und Uhrzeiten angezeigt, an denen wir die Starlink-Satelliten beobachten können. Die nächste Möglichkeit einer Beobachtung bietet sich von Salzburg aus zum Beispiel am 8. April um 5.39 Uhr in der Früh für fünf Minuten. Aber auch um 9.18 Uhr kann man das Spektakel noch einmal für sechs Minuten beobachten. Bei den ersten paar Erdumrundungen sind die Satelliten sehr nah und dann fliegen sie immer weiter weg bis sie bei einer Höhe von 550 Kilometern ankommen.