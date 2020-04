Die Quarantäneverordnung, die am 19. März für alle 279 Tiroler Gemeinden erlassen worden war, wird am Dienstag aufgehoben. Das teilte Landeshauptmann Günther Platter am frühen Montagnachmittag in einer Videopressekonferenz mit. Die bundesweiten Ausgangsbeschränkungen gelten aber weiterhin - wie von der Regierung bereits zu Mittag bekannt gegeben - vorerst bis Ende April.