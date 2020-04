In der Ebene keine Handbremse

Steht das Fahrzeug länger in der Garage oder im Freien auf ebenem (!) Gelände, empfiehlt Mayerhofer die Handbremse nicht anzuziehen. „Stattdessen sollte man das Fahrzeug mit eingelegtem erstem Gang parken. Wenn es länger mit angezogener Handbremse steht, kleben nämlich die Bremsen an den Scheiben und Trommeln fest.“ Vor allem bei Regenwetter könne das hin und wieder vorkommen.