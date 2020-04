Viele Arzneien werden in China produziert, Indien, das auch ein Herstellerland ist, hat den Export untersagt - dennoch gebe es derzeit keine Engpässe: „Weil sie vielfach nur die Rohstoffe liefern und diese in Europa verarbeitet werden. Im Moment ist alles an gängigen Medikamenten da.“ Man habe aus der Krise bereits Lehren gezogen, sagt Kobinger: „Wir haben gelernt, selbst in großem Ausmaß Desinfektionsmittel herzustellen. Wir haben erfahren, dass Mundschutz nur in China gefertigt wird. Und wir haben erkannt, dass Globalisierung Grenzen hat. Wir brauchen wieder Arzneien, die in Europa produziert werden! Wegen der Verfügbarkeit - aber auch, weil ausländische Anbieter teils mit den Preisen geschmalzen in die Höhen gegangen sind.“