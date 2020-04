Glockengeläut aus der Pfarrkirchen Lauffen, an der Orgel Wolfgang Kreuzhuber, Palmbuschen von Blumen Hager, Blumenschmuck von Florentina Blumen - für einen feierlichen Rahmen war bei der Messe am Palmsonntag in der Priesterseminarkirche in Linz gesorgt. Der von Bischof Manfred Scheuer gehaltene Gottesdienst wurde von Privatsender LT1 live übertragen.