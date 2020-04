Die beiden Männer haben sich um 00.30 Uhr am Sonntag am vereinbarten Treffpunkt - in Klagenfurt, Seltenheim - getroffen. Sie wollten Suchtmittelmissbräuche im Familienkreis des 42-Jährigen klären. Im Zuge des Treffens kam es aber zu einem heftigen Streit, der dann völlig eskalierte.