Seelsorge bedeutet, nahe am Menschen zu sein. Vor allem in Krisenzeiten. Reichen da Gottesdienste auf Facebook und im Radio aus? Wie gehen Sie persönlich mit der Aufforderung zu Distanz um, wenn Nähe gefragt ist?

Die Seelsorge steht tatsächlich in einer Spannung. Einerseits wächst der Bedarf an tröstendem Beistand und Begleitung – auch bei Angehörigen und beim Personal in Spitälern und Pflegeheimen, andererseits soll dadurch niemand zusätzlich gefährdet werden. Viele Frauen und Männer in der Seelsorge gehen sorgfältig mit dieser Spannung um. Ich versuche auch meinen Beitrag zu leisten – mit vielen Telefonaten, geistlichen Impulsen und anderen Zeichen. Ich möchte den Leuten Mut und Zuversicht geben, gerade jetzt, wenn Geduld gefragt ist und Stressmomente zunehmen. Nähe ist zuerst eine Frage des Herzens. Aber dennoch tut das Fehlen körperlicher Nähe vielen auch weh. Was die soziale Herausforderung betrifft: Von der Caritas wurde in Zusammenarbeit mit der „Krone“ ein kirchlicher Corona-Nothilfefonds eingerichtet. Auch das ist solidarische Nähe, gerade jetzt!