„Wir erhielten alle Infos nur aus den Medien“

„Wir haben geputzt, bis am Freitag, den 13. März, um 13.30 Uhr ein Anruf kam, wir sollen Ischgl verlassen. Ab 14 Uhr ist zu.“ So schnell ging das natürlich nicht, zwei Stunden später saß sie aber in einem Bus - und wurde in Pians wieder zurückgeschickt. „Während die Touristen alle ausreisten“, klagt sie an. In ihrem Personalzimmer harrte sie in Quarantäne aus. „Infos gab es keine, wir haben alles aus den Medien erfahren“, schildert die Steirerin.