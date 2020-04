Schockierende Bluttat mitten in der Coronavirus-Krise: Im Südosten Frankreichs hat ein Mann mit Messerstichen zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Die Taten ereigneten sich am Samstag in der Stadt Romans-sur-Isere, wie Bürgermeisterin Marie-Helene Thoraval mitteilte. Der Angreifer sei festgenommen worden. Drei der Opfer erlitten schwere Verletzungen. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt wegen „Mordes in Zusammenhang mit einer Terrortat“ gegen den festgenommenen Tatverdächtigen. Zeugen zufolge hatte er bei den Angriffen „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) gerufen.