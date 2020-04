Auch von der SPÖ kam scharfe Kritik an dem oster-Erlass. Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch nannte es „völlig inakzeptabel“, dass als Dank für „die bisherige Kooperationsbereitschaft der Bevölkerung Gesundheitsminister Anschober per Erlass der Polizei Zutritt zum Schnüffeln in Privathaushalten gewährt“. Für Deutsch zerstöre dieses Vorgehen „das Grundvertrauen der Menschen in die Maßnahmen zur Eindämmung der Virus-Ausbreitung. Es ist ein Eingriff in die Freiheitsrechte, der völlig überschießend ist und rechtlich mehr als fragwürdig“, schrieb er in einer Stellungnahme.