Am Neusiedler See im Gemeindegebiet von Illmitz wütete seit Freitag ein großer Schilfbrand. Weil der Brand für die Einsatzkräfte am Boden nicht zu löschen war, wurden Black-Hawk-Hubschrauber des Bundesheeres angefordert, die schließlich Wirkung zeigten. Am Samstagnachmittag war das Feuer unter Kontrolle. Eine Fläche von insgesamt rund 700 Hektar wurde ein Raub der Flammen. Die Brandfläche befindet sich zur Gänze im Naturschutzgebiet des Nationalparks Neusiedler See Seewinkel. Ein Feuerwehrmann wurde bei Löscharbeiten leicht verletzt.