Ohne Party geht’s bei manchen offenbar nicht! Trotz eindringlicher Corona-Warnungen ließen es am Freitag fünf Tiroler in einer Wohnung in Reutte so richtig krachen. Nachdem bei der Polizei eine Anzeige eingegangen war, lösten Beamte die Feier - bei der nicht nur reichlich Alkohol, sondern auch Suchtgift konsumiert wurde - auf.