Keine Rückkehr nach Einkauf

Einen Monat lang ging alles gut. Bis zum 30. März: „Da sagte sie, sie braucht mein Auto und Geld zum Einkaufen, unseren Sohn hat sie mitgenommen. Nach mehreren Stunden war sie aber noch immer nicht zurück, hat am Handy auch nicht abgehoben.“ Bis ihn am Nachmittag eine Textnachricht per Telefon erreichte: Die Schwester der Frau schrieb ihm, Kind und Mutter seien wieder in Italien, der genaue Aufenthaltsort wurde ihm allerdings nicht genannt.