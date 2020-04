„Meine Nachbarin wollte vom Balkon springen“

"Ich habe Existenzängste"



Ich besitze ein kleines Café, mit dem ich mich gerade so über Wasser halten konnte. Dafür habe ich auch einen Kredit aufgenommen. Da ich schließen musste, liegen meine Einnahmen bei Null. Nun habe ich auch den ganzen Tag nichts zu tun und zu viel Zeit mir Sorgen zu machen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann meine Miete nicht mehr zahlen, mein Auto. Ich versuche zu sparen, wo es geht. Jedoch halte ich das nicht mehr lange aus.



Stressbewältigungstrainerin Sabrina Fleisch:



Die umgesetzten Maßnahmen treffen viele Unternehmer. Der Mensch braucht (finanzielle) Sicherheit, das kommt direkt nach den Grundbedürfnissen wie Essen und Schlaf. Du bist aber nicht alleine. Teile deine Sorgen mit anderen Betroffenen. Sprecht euch zusammen, helft euch gegenseitig und entwickelt Ideen und Strategien, um diese Phase zu überstehen. Wenn man nicht alleine ein Hindernis überwinden muss, fällt es leichter. Gemeinsam ist man stark. Sicherlich kann jeder Wichtiges beitragen und interessante Tipps geben wie zum Beispiel die Möglichkeit auf Mitreduzierung. Nutze deine Stress-Energie, um dir einen Plan mit den nötigen Schritten zur Umsetzung zu machen sowie einen Plan B und C. Mit einem Plan verschwindet die Hilflosigkeit und beim Tun lenkst du deine Gedanken weg von der Angst in eine positive Zukunft.