Einen Antrag hat der Wendler seinen jungen Freundin zwar noch nicht gemacht, aber er sei schon fest daran am Arbeiten, beteuerte der Sänger. Durch die Corona-Krise hätten sich seine Pläne etwas schwieriger gestaltet als geplant. Doch sobald die Zeiten wieder ruhiger werden, sei es auch bei ihnen beiden so weit. Denn: „Ich war noch niemals so verliebt wie jetzt“, schwärmte der Wendler von seiner Laura.