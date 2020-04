Kurz mit bestem Wert seiner politischen Karriere

Bundeskanzler Kurz erzielte in der aktuellen Erhebung den bisher höchsten Wert in seiner politischen Karriere. 74 Prozent haben demnach Vertrauen in ihn, nur 23 Prozent vertrauen ihm nicht. Der positive Saldo von 51 Punkten bedeutet eine Steigerung von 32 Punkten gegenüber Jänner.