Neue traurige Corona-Rekordzahl aus den USA: An nur einem einzigen Tag starben im mittlerweile weltweit am stärksten betroffenen Land 1169 Menschen an Covid-19. Den Negativrekord hielt bisher Italien mit 969 am 27. März. Unterdessen kündigte die US-Regierung in der Nacht auf Freitag an, dass sie im Fall einer Corona-Infektion die Behandlungskosten für die Millionen US-Amerikaner ohne Krankenversicherung übernehmen werde.