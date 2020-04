Es braucht immer wieder kleine Anstrengungen, damit sich die Leute an die Verordnungen halten“, sagt Bischofshofens Bürgermeister Hansjörg Obinger. Zwar halte sich die Bevölkerung in der Pongauer Stadt grundsätzlich an die derzeit geltenden Regeln, dennoch hat auch Obinger die Polizei nun um verstärkte Kontrollen in Bischofshofen gebeten. Jugendliche hatten sich laut ihm in Gruppen getroffen. „Ich stehe darum in enger Abstimmung mit der Exekutive“, erklärt Obinger. Auch im abgeriegelten Großarl hat Ortschef Johann Rohrmoser die Polizei um verstärkte Präsenz gebeten. „Es geht jedoch um Einzelfälle. Wir wollen nicht schwarzmalen“, meint Rohrmoser.